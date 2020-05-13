20日中華民國第15任總統、副總統就職典禮即將登場，台視新聞主播侯乃榕獨挑大梁，擔任當天總統就職典禮的主持人，侯乃榕坦言接獲府方邀請時又驚又喜，但也覺得「不真實到有點像作夢」，被賦予重任的她表示：「深感榮幸也十分感謝主辦單位的肯定」。

由於距離520剩下不到一周的時間，侯乃榕緊張與忐忑的感受加劇，「最近開始壓力大到美食當前也覺得食之無味。」她只能抓緊所有零碎時間全力準備，現階段最大的目標就是「最好連作夢時都能順暢背出文稿」。她首度接下盛事，擔當主持重任，坦言雖然曾有過多次轉播國慶與總統就職等大型典禮的經驗，但這次要獨自一人以中英文交錯的方式掌控典禮流程，堪稱是一大挑戰，隨著時間逼近、壓力也越大。

侯乃榕提到電話中告知父母親將主持這場盛會時，「爸媽比我還開心，也比我更緊張。」不僅馬上幫忙查資料，還找出過去的轉播片段給她參考，不斷叮嚀要好好準備。才貌雙全的她，現在不僅全力衝刺順稿，還動員3位造型師好友幫忙尋找適宜服裝，妝髮造型也用心準備。

(中時 )