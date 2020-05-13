土木工程系副教授洪瀞。(圖/摘自PTT)

網紅走錯棚！近日有網友在社群上貼出成大土木工程系副教授洪瀞的照片，並以帥哥為題，在美女如雲的表特版中顯得特別明顯。有人就查出這名教授超狂的背景，他2018年曾獲科技部「年輕學者養成計畫」，還曾拿過幾乎不會給「非美國人」的美國國家太空總署（NASA）的獎學金。洪瀞的帥氣與成就讓許多網友看了也直呼：「根本人生勝利組」。

女網友在Dcard發文，她說看到朋友在讚嘆學校居然有這麼帥的教授，於是她也去查看，仔細一看「真的是驚為天人啊」，女網友誇讚洪瀞的照片說：「如果不說這是學校的介紹照片我還以為是什麼劇照呢！讓人整個想轉系了起來。」

原來這名教授名叫洪瀞，目前是國立成功大學土木工程學系的副教授。根據學校網站資訊，他的專長為「地質災害、災防坡地、加勁土壤結構、數值方法、大地地震工程」。

還有網友起底洪瀞驚人的教育背景，他在2007年拿到「幾乎不會給非美國人」的美國國家太空總署（NASA）獎學金。洪瀞2013年美國哥倫比亞大學博士畢業後，先進入國際半導體設備大廠工作，不過之後放棄高薪，到學校任教，並從2015年開始在成大土木系擔任助理教授。

照片一出，許多人迷倒在洪瀞傲人的學歷經歷與帥氣的外表，紛紛留言喊說「第一張真的帥」、「真的帥，跳脫教育界也算帥」、「又帥又強」、「散發成熟男人的自信和風采」、「第一張真的帥到以為是男星劇照」、「很像韓劇劇照XD」、「我可以」、「這老師也太帥都想去考了」。

網友看了直呼「這老師也太帥都想去考了」。(圖/摘自洪瀞FB)

(中時電子報)