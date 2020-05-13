未設雙層防護門，寵物易走失。(黃家齊提供蔡依珍桃園傳真)

鐵釘外漏，人、狗踩到都會受傷。(黃家齊提供蔡依珍桃園傳真)

連門閂都消失，寵物跑光光。(黃家齊提供蔡依珍桃園傳真)

107年年底才完工的大湖公園寵物區，彈簧片竟已鏽蝕撬起。(黃家齊提供蔡依珍桃園傳真)

桃園近年逐年編列近千萬預算在各區設置寵物公園，但議員黃家齊卻發現，寵物公園未設身處地為毛小孩著想，圍一圈就稱寵物公園，甚至圍欄鏽蝕傾倒，13日毛小孩請命，力促專責單位維護改善，並整合推出寵物公園平台讓飼主能按圖索驥，目標更要建大型寵物運動公園。

桃園市長鄭文燦指出，目前已完成8處寵物公園，4處即將完工，未來希望一個行政區至少有2座寵物公園，也會參考台北市將河濱公園規畫為寵物公園的作法，尋找適當的河岸公園規畫大型寵物公園；他也指示動保處邀集區公所討論，研議將來是否可在兼顧動保專業及公園管理經驗的情況下，將寵物公園設施維護移轉給區公所。

鄭文燦也請養工處統籌，讓寵物公園資訊也能在公園網適當呈現，讓喜歡毛小孩的市民能輕易找到相關資訊，他強調每一個寵物公園都會有公民參與程序，動保處也會邀集相關的團體或代表來參與，讓寵物公園的設置更符合需求。

黃家齊說，實地走訪發覺多數只是把公園的一小塊邊陲地、或原本的行道樹空間圈圍起來，就叫做寵物公園了，但毛小孩根本沒辦法在裡頭邁開大步奔跑，頂多讓牠們走一走、灑泡尿而已，有時候周末狗太多還會因為太擁擠而打起來，他甚至發現2018年底才新蓋好的寵物公園，竟然圍欄彈簧片已經鏽蝕撬起，還有圍欄整片傾斜倒塌、鐵釘外漏，毛小孩就從圍牆縫隙鑽出去到汽車道上，主人狂追，實在是很驚險，也有入口處的門栓消失，門根本關不起來，質疑公園的設計、維護亮紅燈。

黃家齊說，現有寵物公園約 8 座，但多屬於社區型公園，面積不大，對比台北市在濱江交流道下方提供一處全台最大、占地1公頃的迎風狗公園，公園柵欄入口採「兩道門」的方式設計，狗不會在進出時不慎跑丟，還推出「周末寵物友善公車」，讓沒車的市民也能很方便的去公園遛狗。

黃家齊還說，新北市所有的寵物公園出入口也都是「兩道門」設計，蘆堤公園占地也有0.6公頃，範圍相當大，周邊停車位充足，假日吸引非常多人潮，新北市政府常在運動公園舉辦流浪犬送養及飼主責任宣導活動，屢創佳績，鼓勵市府師法雙北，引發「好飼主」的磁吸效應，促進認養率。

(中時 )