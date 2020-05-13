歐盟13日建議成員國逐步取消邊境限制，以重振因新冠疫情而停滯多時的旅遊業。德國政府已打算逐步開放與鄰國的邊界，希望在6月15日之前完全取消因疫情所採取的邊界管制措施。

歐盟執委會向成員國提出一系列建議，包括採用有針對性限的制措施，代替全面旅行禁令，以及在疫情逐步好轉的基礎上，逐步取消內部邊境檢查。

旅遊業是歐盟所有成員國的主要產業之一，正常情況下約占歐盟經濟產出的10%。然而受疫情影響，歐洲所有旅行業務幾乎停擺，這對歐洲旅遊業造成沉重打擊。據悉，目前有逾17個歐盟成員國為遏制疫情蔓延而採取緊急邊境管控措施。

歐盟執委會估計，受新冠疫情影響，歐盟旅遊業或將裁減近640萬個工作崗位。而在疫情暴發前，歐盟旅遊業的雇員總計達1200萬人，這或意味著超半數歐盟旅遊業從業者將面臨失業。

德國內政部長澤霍費爾13日表示，只要疫情依舊受到控制，德國政府計畫6月15日前恢復正常的邊界運作。他說，與盧森堡的跨境往來會在5月16日恢復，不久後同丹麥的跨境人員往來也會如常。據報導，德國也已經與奧地利達成協議，將自5月16日起放鬆兩國邊境管制措施。

(中時 )