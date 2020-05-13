低收身心障生躍身綠能公司大老板！29歲的林發出身貧戶，全家只有父親正常，母親和他與兄姊都領有身心障手冊，他不向命運低頭，高中半工半讀精進技能，保送國立台北科大，2009年獲總統教育獎，從此揮別歧視，大四向地下錢莊借貸數百萬元創業，如今是3家綠能公司老板，3年前開始回報扶持他的社會。

林發國小時被鑑定為中度身心障礙，一家5口有4人都領殘障手冊，靠津貼及父親拾荒維生，所以他選擇念雲林縣虎尾大成商工汽修科建教班，減輕爸爸的重擔，無奈父親仍操勞過度，在他高二時病逝，家裡窮得無法葬父，當時導師陳群芬發起募款，終讓爸爸得以安葬，他迄今感念不忘。

林發回憶從小就被霸凌，老師也放棄他，國中基測只考72分，大成商工到國中母校貼他保送台北科大紅榜時，跌破所有師長眼鏡，再三詢問確認沒寫錯名字，醫師因此鑑定他智能沒問題，從此揮別歧視的標籤。

林發對成為「正常」人憂喜參半，苦惱少了身心障津貼會使北上求學生活更困窘，幸有多位貴人相助，加上打工，終於順利完成大學學業。

如果說保送北科大是林發創造的第一個人生奇蹟，獲總統教育獎算第二個，大四就創業堪稱第三個。興趣加上看好太陽能後勢發展，在苦無任何抵押品可向銀行借款的情況下，仍大膽向地下錢莊借貸了數百萬元成立太陽能公司，8個月後，本金加利息還了上千萬元。

林發從高職開始就以技術掛帥，2012年開發出台灣第一台可量產的微型逆變器，不只受國內肯定，也為國外青睞，先後協助建置美國關島與亞利桑那、日本大阪等光電示範案場。

回首來時路，林發感恩每一位對他伸過援手的人，3年前公司漸上軌道，他開始當手心向下的人，迄今已捐出200餘萬元，他鼓勵深陷困境的人不自棄，就有機會創造生命的奇蹟。

(中時 )