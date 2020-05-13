隨意丟棄的充氣娃娃，時常會被民眾誤認為屍體，日前湖北有一位婦人，發現排水溝有一具無頭女裸屍，嚇得她趕緊報警，後來發現是充氣娃娃虛驚一場，5月9日浙江警察接獲報案，表示有人跳河輕生，原本以為又是充氣娃娃，想不到真相逆轉嚇壞眾人。

警方接獲報案後尚未到達，現場一名男子拿木棍、手電筒營救，因為天色黑加上人體漂浮在水上，民眾認為應該是充氣娃娃，因此原本的報案人，再次打給警方告知虛驚一場，但警方認為還是必須到現場查看，沒多久報案人接到警方回電，表示該人體是「真人」的可能性極高。

於是現場民眾趕緊回頭救人，用木棍撥回岸上，果然是一名女子，臉色慘白、失去意識，警方趕緊將女子送往醫院，送上救護車之前，女子已經逐漸恢復意識，深入了解發現原來是男友提分手，女子一時想不開輕生。

當天男友吵架的女子，在電話中向男友說了一句「你給我聽好」，之後就沒有再說話，男友從電話中聽到落水聲，以及有人喊救命，才得知女友想不開做傻事，而警方也安排心理諮商介入輔導，防止再次發生嚴重後果。

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