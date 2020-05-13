總統蔡英文13日錄唐綺陽主持的Yahoo TV《唐綺陽談星室》，為台灣農產品宣傳。唐綺陽驚訝表示：「我在作夢嗎？原本以為只是農委會派人來而已。」蔡英文幽默回應：「對啊，是農委會派我來的。」唐綺陽立刻笑說：「果然是處女座，事必躬親。」

為了宣傳台灣蔬果有多新鮮，唐綺陽特別在節目中現打綠拿鐵，準備拿給蔡英文喝時問了一句，「一切都是在我們的眼前製作的，要拿銀針去試試看嗎？總統府有這個習慣嗎？」面對這樣的調侃，總統不慌不忙表示：「沒關係，妳的水果已經被檢查過了。」幽默回應讓現場所有人笑翻。

總統蔡英文為台灣農產品宣傳。（Yahoo TV提供）

除在節目大啖台灣農產美食，總統還分享防疫的溫馨故事，2月初疫情狀態不明朗，台灣派出第一班包機將台商接回，隨行必須有醫護人員，她原擔心醫護人員會有所遲疑，「沒想到我們的醫護人員都勇於承擔，他們就這樣去了，真的很勇敢。」唐綺陽也表示，台灣防疫被各國稱讚，很大的原因是有之前SARS的經驗，加上做了很多超前部署的準備。

講到「台灣守護神」陳時中，唐綺陽認為部長相當辛苦，已經連續加班100多天，不過總統聽完卻透露真相，「對他來說不是加班，他每天都這樣。」總統大方分享自己認識的陳時中，認為部長最大的長處就是溝通，「他不會常常坐在辦公室，衛福部管轄範圍非常廣，他都會去跟不一樣的人相處，像是醫生、護士、社工等，他會去一一了解，他本來就是一個勤於且擅長溝通的人。」

(中時 )