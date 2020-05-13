罷韓投票日選在6月6日，高雄市長韓國瑜強調「做好市政，就是最好的防禦」。風水老師林正義卻驚爆詭異巧合，選6月6日，剛好是「九」反過來，因此選這一天不妙了。

林正義在《驚爆新聞線》節目中表示，罷韓投票選在6月6日，選這一天應以為是六六大順。不過，高雄以前的幸運數字就是「九」，「高」這個字是最高的極限的極，那九是陽數，所以是雄的，陰陽的雄，所以以前叫「打狗」。那個「九」是直來直往，也就是說，高雄人在九這個位置表現的是，「我是直來直往」，不像台北是彎曲來彎曲去，所以在個性上都不一樣。

林正義點出，選6月6日，剛好是「九」反過來。對韓國瑜來說，碰到九麻煩了，所以罷韓的話，選這個日子是「大凶」的日子，不妙了。

林正義指出，聽說市長夫人李佳芬家的祖墳種雞冠花，因為韓國瑜屬雞，因此他建議那個冠不要摘掉。而天時也很重要，因為第一個決定好壞的是天時，再來才是地利，再來看有沒有人和，韓國瑜本身應該可以努力。但若天如果不時，因為本來就不是本地人，人家可以接受你，那現在卻又跑掉、然後又回來，所以地不利，可是人要政通人和，所以他第三關也沒有守住。

(中時電子報)