古古瑪芭塔勞飾演首位奪下世界小姐的黑人女性。（catchplay提供）

人氣女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）主演的電影《愛美獎行動》，改編自1970年轟動全球選美大賽，當年的「世界小姐」選美大賽不僅是全球收視率最高的節目，收看人數超過1億，更是堪稱是史上最鬧的選美比賽。先前受訪時，綺拉奈特莉表示大家都應該對這段故事有所認識，她說：「身在相對公平的世界，我們都應該好好地向那些為了不公不義而努力的所有人致敬，這段歷史絕對值得我們了解。」

電影《愛美獎行動》由人氣影集《王冠》導演菲莉帕洛索普（Philippa Lowthorpe）執導，除了綺拉奈特莉外，更找來了奧斯卡最佳男配角提名男星葛雷肯尼爾（Greg Kinnear）飾演傳奇國寶級諧星鮑伯霍伯，以及《美女與野獸》知名女星古古瑪芭塔勞（Gugu Mbatha-Raw）飾演首位黑人世界小姐。與2位角色皆有精彩對手戲的綺拉奈特莉也表示當初看到劇本最心動的原因，「電影最吸引我的地方，就是包含了不同角色看待選美比賽的角度，除了女權運動者及選美參賽者外，也會看到男主持人在比賽中的態度，每個人在僵化體制下做得選擇都不一樣，這也是電影最有趣的地方。」

1970年代的世界小姐選美大賽，被新成立的「婦女解放運動」團體視為對女權的傷害。憤怒的莎莉（綺拉奈特莉 飾）率領一群為女權發聲人士，闖上選美舞台干擾比賽直播。雖然她們立刻被驅逐，選美結果卻在她們的推波助瀾下有了驚人大逆轉，一位不畏反對堅持參賽的黑人女性，竟因此以黑馬之姿成為首位奪下世界小姐的黑人女性。《愛美獎行動》5月29日在台上映。

(中時 )