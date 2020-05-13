「讓人有幸福感的企業，在於領導者懂得肯定、讚賞與感謝下屬，員工獲得領導者的讚賞與肯定時，其實最有幸福感！」台中市建築經營協會最熱門的「大師講座」，今（13）日邀請到中文卡內基訓練創辦人黑幼龍，以「領導之路，遇見更好的自己」為題演講時，黑幼龍分享半世紀以來，成功的企業常具備的因素，從60年代的機運、70年代靠團隊、80年代靠品質，90年代的領導，到21世紀以來，靠的是「幸福感」來成就企業。

「這個社會最需要的能力，學校都沒有教，例如領導力、溝通力、熱忱，這些都無法考試…」，黑幼龍表示，各行各業都需要領導力，就像醫生很會考試、會讀書，但往往不會溝通，「我們最大的客戶群就是醫護人員」，例如彰化基督教醫院，因為培養了領導力與溝通力，甚至吸引對岸尋求合作。

此外，「這波疫情衝擊，有很多企業正在受苦，但也有許多領導者因為員工的信任，獲得的支持力很強」，黑幼龍說，領導者千萬別用恐懼感來帶領企業，最受喜愛的領導風格，其實是信任感。

值得一提的是，「大師講座」今日下午不僅在台中林酒店舉行實體講座，嚴格落實相關防疫規定、將人數控制在百人以下，更同步以雲端直播方式，兼顧每一位會員們收受新知的選擇。

台中市建築經營協會行之有年、每月一次的大師講座，深受會員期待，整年度的講座計畫都是一年多前就開始籌備，今年受邀出席的多組國外知名建築團隊，皆受疫情影響無法如期來台。為了不讓會員及喜愛「大師講座」的民眾失望，四月大師講座首度以網路直播方式舉行，會員都把握難得機會，準時上線收看，反應十分踴躍。

繼網路直播後，隨著國內疫情逐漸穩定控制中，講座重返實體方式舉辦，並與直播雙軌同時進行，邀請到中文卡內基訓練創辦人黑幼龍擔任主講人。台中市建經協會緊盯疫情變化、隨時調整講座呈現方式，獲得會員讚賞應變能力十足，無論以何種方式舉辦，講師陣容皆毫不打折，月月強棒、聯手出擊。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，五月首次採取現場與直播雙軌同時進行，兼顧每一位會員們收受新知的選擇，學習的心情與距離不受限制。黑幼龍曾被評選為對台灣最有影響力的人士之一，也是20歲到40歲上班族最想追隨的領導人之一；今日邀請會員們好好享受這場講座，一同浸潤於韻致的哲思體認。

黑幼龍於1987年自美國引進世界知名的卡內基訓練到台灣，多年來為各界人士提供領導、溝通、服務等方面的培訓，30多年來、已有超過35萬人接受過卡內基訓練。除了創辦中文卡內基，亦是幼龍企業管理顧問有限公司與光啟社的董事長；樂於分享的人生態度、豐富的人生歷練，自1990年來幻化為多本著作出版，不斷回饋台灣社會的每個階層。

此次參與大師講座，黑幼龍與台中市建築經營協會會員談「領導」，從領導的來源、領導者的定義、領導的重要與影響力開始談起，還有領導的關鍵能力。

黑幼龍詳細地為聽者解析，自己是屬於哪一種類型的領導人？身為領導人最強的能力為何？最需要加強的是那一項？該如何加強？以及如何才能促成同事的全心參與，尊重與持續成長，豐富內容與方法，為中部企業領導者注入更多成長的養分。

(工商 )