張義秀（右）與韓基燦劇中有曖昧對手戲，讓人看得臉紅心跳。（LINE TV提供）

韓國首部校園BL（Boy’s Love）網劇《在你視線停留的地方》由曾參加選秀節目《Produce 101》的韓基燦、演員張義秀主演，兩人穿起高中制服，詮釋富二代少爺韓泰周（韓基燦飾）和忠犬系保鑣姜國（張義秀飾）的主僕戀情，LINE TV 5月22起全台獨家播出。

22歲的韓基燦有183公分的高挑身材，濃眉大眼的外型，是人氣演員車銀優、邕聖祐師弟，去年參加選秀節目《Produce 101》打出知名度，這次獻出戲劇初體驗，飾演韓國影響力第一的「TB集團」唯一接班人韓泰周，是含著金湯匙出生的富二代少爺，外型出眾、討人喜愛，充滿魔性的魅力。韓基燦透露，前半段劇情有許多泰周和姜國相處而產生的化學反應，請大家期待。

飾演泰周好友兼跟班「姜國」的張義秀現年30歲，曾參演《會讀心術的那小子》及網路電影《獨孤Rewind》等作品，劇中他精通跆拳道、柔道、劍道、柔術，身材精壯結實，自小決定擔任泰周的貼身保鑣，15年來如忠犬般守候在旁，免於身份特殊的泰周受到威脅。張義秀首次嘗試BL題材，坦言初次看到劇本時，曾擔心「我能做得到嗎」，但現在覺得完全是可以辦得到的事情，和其他演員也配合得很好，可以好好表現。

首波預告中，兩人多年的主僕關係，因為女轉學生的出現而發生變化泰周對著姜國說「你談戀愛以後不能冷落我喔」，展現超乎友誼的佔有慾，還有兩人在床上相擁，解開襯衫鈕扣的畫面。

第二波預告則曝光「主僕日常」，習慣性依賴姜國的泰周，全身濕透要國義幫他洗澡，入睡前要討抱，還曖昧說「抱緊我」，無意識的親暱行為讓姜國受不了，忍不住吼道：「不要再做這種事了，不要再刺激我！」《在你視線停留的地方》全劇共8集，一集10分鐘，LINE TV 5月22日起早上11點獨家同步跟播，VIP會員搶先看。另一部泰國校園人氣BL劇《只因我們天生一對（假偶天成）》即將在6月上線。

(中時 )