前男團MP魔幻力量凱開（賴世凱）結婚了！他稍早在社群網站曬出和老婆登記結婚的照片，報喜「我們結婚了」。

凱開曾是MP魔幻力量的團長，團體解散後，他又組了唱跳團體「胡鬧一番」，今（13）日他在臉書宣布：「執子之手、與子偕老，一起邁向人生的下一個階段，我們結婚了」，同時附上和老婆在戶政事務所拿到結婚書約的照片，並秀出手上婚戒，喜悅之情溢於言表。

凱開老婆是MP魔幻力量前經紀人，兩人2年前就傳出戀情，如今修成正果，引來許多粉絲留言道賀，受到大批祝福。

(中時電子報)