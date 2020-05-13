中文卡內基創辦人黑幼龍（左）提醒企業主， 人與人之間互相尊重，員工得到讚美和感謝，才會有幸福感。（盧金足攝）

中文卡內基創辦人黑幼龍（左二）13日受邀到台中市建築經營協會，以「領導之路，遇見更好的自己」為題演講。（盧金足攝）

台中市建築經營協會13日舉行大師講座，力 邀中文卡內基創辦人黑幼龍，以「領導之路，遇見更好的自己」為題，暢談如何學習擁有領導力、擅溝通、服務熱誠，因為考試考不出領導與熱誠，也分享半世紀以來成功的企業常具備的因素，從60年代的機運、70年代靠團隊、80年代靠品質，90年代的領導，到21世紀以來靠幸福感來成就企業，贏得滿堂彩。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，五月首次採取現場與直播雙軌同時進行，兼顧每一位會員們收受新知的選擇，學習的心情與距離不受限制；黑幼龍曾被評選為對台灣最有影響力的人士之一，也是20歲到40歲上班族最想追隨的領導人之一；從黑幼龍的專業與經驗，提供會員在領導事業與市場，領導團隊時打開不同的思維。

黑幼龍表示，很多人本來關注的一件事，有時卻因「溝通不良」，美事打折扣，分析原因之一，可能是大家箭頭朝不同方向，明明很努力，在各人都投入本位主義、個人的英雄主義，造成效益未能完全發揮。

他提醒，政府或企業新團隊組成後，第一件事就要馬上學習怎樣溝通，黑幼龍以被譽為「台灣觀光之父」的嚴長壽為例，兩人曾提及「考試考不出來的能力，是領導和熱誠！」因為學校和家長沒教，考試不考溝通和領導。

黑幼龍說，能擔任醫生，求學時功課好很會考試，但和病人溝通時，有否表達關懷？中部地區很多醫護人員上課後學得溝通，連大陸醫療單位都來取經，在診間有時醫生忙於看電腦開藥方，病人不敢講述病情，沒有空閒看病人的表情和心情的醫生，這幾乎都是溝通的問題，所以溝通是領導品質裡重要一部份。

長官給年輕人下命令，但競爭力不一定會在接受命令時展現，黑幼龍說，溝通的意見不一定會被採納，不願意溝通，有的是不想說不敢說，如果想說出來，因為知道說出來會受尊重，長官應鼓勵參與，讓團隊成員敢說、想說、會說，企業裡需要不同視野與不同聲音，凝聚向心力與企業文化。

他指出，曾要學員投票想做那一種領導人？受敬佩的、別人怕的、信任與受同事喜歡的，信賴感是認同領導的重要指標，沒有信賴感，可能一天就毀滅，也不要將恐懼當成壞事，有的恐懼用來當成領導的助力，有的甚至運用發脾氣罵人來管理家庭、企業，但學習怎麼溝通領導和關懷別人以身作則，才是打開屏障的溝通之道。

什麼時候最幸福？「自己講話別人會聽，最有幸福感！」黑幼龍直言，為了工作，很多人即使受嘲笑，有痛苦感，還是要繼續工作，但人與人之間互相尊重，員工得到讚美和感謝，才會有幸福感。

有的領導者會以當年自己沒有受肯定的經驗，加諸在他所領導的團隊，有的人則是渴望回饋，更加投入工作，不會以媳婦熬成婆的心來對待員工，所以，員工幸福不只是在加薪結果，真正幸福感，「也代表老闆對我的欣賞！」

他說，家庭生活之中，父母就是經典領導人，父親嚴肅，子女怕他，小孩受霸凌或誘惑不敢向父母求助，錯失子女成長的機會，甚至誤入歧途，父母如能溝通傾聽，就有機會拉子女一把，提供正確人生觀。

台中市建築經營協會每月一次的大師講座，深受會員期待，整年度的講座計畫都是一年多前就開始籌備，今年受邀出席的多組國外知名建築團隊，受疫情影響無法如期來台，為了不讓會員及喜愛大師講座的民眾失望，四月大師講座首度以網路直播方式舉行，會員都保握難得機會，準時上線收看，反應踴躍。

今日舉行的大師講座，除了舉行實體講座，嚴格落實相關防疫規定、將人數控制在百人以下，同步以雲端直播方式，兼顧每一位會員們收受新知的選擇；協會緊盯疫情變化、隨時調整講座呈現方式，獲得業界稱讚協會應變能力十足，無論以何種方式舉辦，講師黃金陣容登場，防疫充電照常電力十足。

(中時 )