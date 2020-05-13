網路家庭（8044）13日舉行董事會並公布第一季財報，第一季營收106.8億元，較去年同期成長16.05%，創下同期新高紀錄，並連續2個季度超過百億營收，合併營業淨利1.45億元，歸屬母公司業主稅後純益1.03億元，每股盈餘0.88元，為去年同期逾2倍，並創下2017年第3季以來單季新高。

網家表示，疫情期間，實體通路買氣明顯轉移至線上購物，旗下B2C網購除持續保持3C產品於全市場通路的領先地位，日用及生活用品銷售表現亦相當亮眼，成功拓展年輕女性市場，帶動女性會員人數持續攀升，為業績注入全新動能。

C2C交易市集的微型店家和個人賣家數量快速增長，帶來更多的成交機會，且實體店鋪大量轉向網路經營的趨勢增加，開店平台加碼提供線上線下整合之解決方案，攜手各縣市政府共同振興數位轉型；網路金融業務亦快速啟動，P幣生活圈持續擴大，今年營運表現令人期待。

其中，PChome 24h購物受惠年節、情人節及開學季等重點檔期增添營運能量，且宅經濟衝高買氣，日用品、食品、電玩等品項訂單飆升，拉動3月訂單數創下歷年同期單月新高，業績逆勢成長。

露天拍賣與美國eBay以及日本Rakuten海外代購服務美妝品銷量成長超過6成。露天拍賣第一季強化AI大數據開發與應用，優化現有個人化推薦、關鍵字廣告等服務，提升商品與買家的媒合力，促使交易量持續成長。

(工商 )