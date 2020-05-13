防疫措施帶來衝擊 馬來西亞首季經濟放緩 22:312020/05/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞13日官方數據顯示，受到新冠肺炎旅遊限制與禁足政策影響，該國今年首季經濟放緩至成長0.7％，增幅創下2009年金融危機以來的新低，但仍遠優於分析師預期的萎縮1.3％。至於今年全年經濟則預估成長4.2％。 (工商 ) #馬來西亞 #經濟放緩 #首季 #禁足 #防疫措施 也許您會感興趣 推薦閱讀 年增195％ 華通首季獲利爆發 04:102020/05/09 證券．權證 臻鼎-KY 首季獲利大增七成 04:102020/05/09 證券．權證 亞泥中國 首季獲利大減六成 04:102020/05/09 證券．權證 東元首季獲利 11年來新低 04:102020/05/09 證券．權證 大學光 首季業績看俏 04:102020/05/10 證券．權證 《業績-電機》崇友首季每股盈餘1.12元 08:182020/05/11 財經 瑞士央行加碼蘋果、奇異股票 04:102020/05/13 全球財經 不畏疫情 玉晶光Q1獲利激增百倍 18:172020/05/13 財經 智邦首季EPS1.86元 創歷年同期新高 18:202020/05/13 財經 智邦科技首季季報 創歷年同期新高 20:502020/05/13 財經 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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