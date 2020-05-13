馬來西亞13日官方數據顯示，受到新冠肺炎旅遊限制與禁足政策影響，該國今年首季經濟放緩至成長0.7％，增幅創下2009年金融危機以來的新低，但仍遠優於分析師預期的萎縮1.3％。至於今年全年經濟則預估成長4.2％。

(工商 )