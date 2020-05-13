索尼（Sony）13日公布財年第四季（1～3月）財報，上季營收年減18％，淨利大跌86％至126.4億日圓。該公司預估，即便新冠肺炎疫情於本季達到高峰、工廠年底前完全復工，截至2021年3月為止的財年營業利益恐怕也會下跌至少30％，原因在於電子產品與壽險業務放緩。

(工商 )