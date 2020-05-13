疫情拖累 索尼上季淨利暴跌86％ 22:322020/05/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 索尼（Sony）13日公布財年第四季（1～3月）財報，上季營收年減18％，淨利大跌86％至126.4億日圓。該公司預估，即便新冠肺炎疫情於本季達到高峰、工廠年底前完全復工，截至2021年3月為止的財年營業利益恐怕也會下跌至少30％，原因在於電子產品與壽險業務放緩。 (工商 ) #淨利 #上季 #索尼 #Sony #日圓 也許您會感興趣 推薦閱讀 健鼎 拚營運季季增 04:102020/05/10 證券．權證 鳳凰旅遊首季EPS 0.08元 上市來單季最低 19:202020/05/11 財經 富邦金4月獲利52億 年增17％ 20:082020/05/11 財經 富邦金4月單月獲利、累計獲利、每股盈餘 均穩居金控第一名 20:522020/05/11 財經 華南金控 4月營收出爐 04:102020/05/12 國際大事 聯強Q1毛利率、營業利益率和淨利率 創9年來新高 23:442020/05/12 財經 《國際經濟》受封鎖令影響 英國首季GDP季減2％ 15:062020/05/13 財經 《國際產業》Sony近一季營業利潤大跌57％ 15:232020/05/13 財經 《業績-電腦設備》華碩首季驚傳19億匯損 淨利季減逾6成 17:052020/05/13 財經 不畏疫情 玉晶光Q1獲利激增百倍 18:172020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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