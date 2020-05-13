全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書PO「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？」批評時代力量立委王婉諭的罷韓立場，國民黨決定祭出黨紀，智庫副董事長連勝文今晚表示，強烈反對李為反擊王婉諭，用過去對她及她家人極為痛苦的事來攻擊，「不曉得發表相關言論的人，究竟是幫韓市長還是害韓市長？」國民黨發言人、新北市議員陳偉杰也怒批李來希內心扭曲「，這樣的人沒必要留在國民黨，儘快離開國民黨，慢走不送！」

連勝文表示，疫情稍微趨緩之際，現在應是災後重建成為主角，政治鬥爭及政治人物全面退位！尤其高雄面對重開邊境後的各種可能情況超前部署，理論上是忙都來不及了，怎麼還會拚命搞罷韓？說穿了就是綠營的政治人物，想透過這樣大型的政治鬥爭運動，奪回高雄市政權，至於受創的民眾，根本從來就不是這些政客考量重點。

他說，相信絕大多數高雄市民是具有理性思辨能力的，如果未來數月，高雄將面臨經濟紓困、重開邊境，甚至可能的第二波疫情的攻擊等諸多挑戰，但所有高雄的政治人物及中央執政黨精力都在忙著市長補選的鬥爭，高雄要如何從疫情的困境當中走出來？更何況，若要教訓韓國瑜，總統大選的結果已經是最猛的教訓了，相信也給了台灣的政治人物一個非常大的警惕。

連勝文說，即便如此，他還是堅決反對對王婉諭相關攻擊的言論，這種在別人家傷口上撒鹽的作為是極不道德的，也抹煞了韓國瑜在防疫上傑出的表現。因此他要借用韓市長的一段話呼籲：「任何人不管是支持或反對罷免案的，都停止仇恨言論，並立即道歉。」

陳偉杰則指出，無法想像李來希惡意提起小燈泡事件的動機是什麼？即使王婉諭立委與我們不同黨派，對罷韓案持不同立場，但同樣身為父母，愛孩子保護孩子的態度是一樣的，「李來希仇恨言論突顯其內心扭曲，這樣的人沒有必要繼續留在國民黨，對外壞形象，對內更破壞士氣！」

他表示，從大選落敗檢討、主席補選、改組人事、黨內改革，國民黨上下一心努力向前行，「尤其面對民進黨動用行政資源，挑起社會對立、操縱罷韓案，真的已舉步維艱，李來希不幫忙也算了，出口惡意批評重提殺害事件誰能忍受？」

陳偉杰說，許多黨員打電話來怒罵，不忍心看到國民黨受傷害，也不願看到仇恨言論蔓延，「請李來希為不當言論道歉吧！還有，儘快離開國民黨，慢走不送！」

(中時 )