滴妹飲料店她給4.5顆星說讚 網一看價目表傻眼。(圖為滴妹 翻攝自Dcard)

網紅「滴妹」為在北車的手搖飲料店「再睡5分鐘」於10日風光開幕，吸引爆量粉絲人潮共襄盛舉，火燙的買氣更讓開業首日就提早6小時打烊。不過菜單曝光後也引起民眾熱烈討論，有位在餐飲界待15年的內行網友點出，滴妹飲料店存在3大缺失，表示「開一間店並不簡單，但有很多層面需要考慮。」

一名有10幾年餐飲經驗的網友指出，以前從當學徒、領班、主廚到現在自行開店，看到「再睡5分鐘」的菜單後，認為它缺乏了明顯的主軸。例如：其他店著重基本款茶飲、牛奶、黑糖，或是果香特色的飲料。原PO指出，這讓「再睡5分鐘」在市場上站在一個很模糊的地帶，時間一久，客人失去新鮮感後，很快就會感受到餐飲市場的現實面。

接下來，就是令許多人在意的價格問題，原PO認為，「價格＝價值」，若一杯基本款飲料在市場定位是35元，那麼「一杯80塊的飲品的價值感就不能再是基本的口味和食材成本而已」，還要增加它的視覺效果、美觀感、層次感，甚至還要增加品牌價值感。

原PO認為「一杯80塊的飲品的價值感就不能再是基本的口味和食材成本而已」，滴妹飲料店需要再增加品牌價值感。（翻攝自Dcard）

尤其，最讓大眾產生兩極想法的點就是價值感，原PO指出，雖然不得不承認「再睡五分鐘」的價值感都來自滴妹或阿滴兩位youtuber，但就原PO自身的經驗和專業角度，他認為該店「市場定位不明確、產品價值性不夠、經營策略面缺乏」。不過他也說許多，像是行銷策略和內部操作都還需要長時間來觀察，不方便現在就下定論。同時，他也很佩服滴妹的勇氣，既然選擇要開店，「站到最後的，才是真正的贏家」。

(中時電子報)