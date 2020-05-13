全國公務人員協會榮譽理事長李來希為了批判「小燈泡媽媽」挺罷韓，時代力量立委王婉諭，李罵，「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」藍營今天大動作接連譴責李來希。國民黨中央委員連勝文認為李來希此舉抹煞高雄市長韓國瑜這段期間防疫的努力，質疑李「究竟是在幫韓市長還是害韓市長？」

連勝文認為，王婉諭發表有關罷韓的言論，應該是基於她個人政治意識形態，但若是為了反擊她的發言，而用過去對她及她家人而言極為痛苦的事來攻擊，「我強烈的反對這種作法！也不曉得發表相關言論的人，究竟是在幫韓市長還是害韓市長？」

連勝文表示，在疫情稍微趨緩之際，現在應該是讓災後重建成為主角，政治鬥爭及政治人物全面退位，各級政府及政治人物應全力來幫忙過去數個月中，在經濟、生活及健康上受創嚴重的民眾。

連勝文說，疫情趨緩，大家要重視災後重建以及經濟問題，理論上來講是忙都來不及了，「怎麼還會拼命搞罷韓？」說穿了也就是綠營的政治人物，想要透過這樣大型的政治鬥爭運動，奪回高雄市的政權，及相關利益，至於受創的民眾，未來可能的衝擊，根本從來就不是這些政客考量重點。

連勝文說，相信絕大多數高雄市民是具有理性思辨能力的，如果未來數月，高雄將面臨經濟紓困、重開邊境甚至可能的第二波疫情的攻擊等如此多的挑戰，但所有高雄的政治人物以及中央執政黨精力都在忙著市長補選的鬥爭，那高雄要如何從疫情的困境當中走出來？更何況如果要教訓韓國瑜，總統大選的結果已經是最猛的教訓了，相信也給了台灣的政治人物一個非常大的警惕。

連勝文最後強調，他還是堅決的反對針對王的相關攻擊言論，這種在別人家傷口上撒鹽的作為是「極不道德」的，也抹煞了韓在防疫上傑出的表現，因此他借用韓的一段話呼籲「任何人不管是支持或反對罷免案的，都停止仇恨言論，並立即道歉！」

(中時 )