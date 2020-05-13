浪LIVE防疫大使主播Yuri 與主播雞哥送雞排為醫護人員加油打氣。（浪LIVE提供）

防疫非常時期，「浪LIVE」平台選在12日國際護士節，捐千份雞排與珍奶慰勞北醫、國泰、仁愛、台大、三總、馬偕、新光、振興、萬芳和雙和等12間雙北重度隔離醫院肺炎專責的醫護人員。

為了這次活動平台特別選出防疫大使，由浪LIVE直播主Yuri前往醫院親送，她說因為家人有兩名醫護人員，深刻體會前線的辛勞，加上身為樂天女孩讓她對這份活動充滿熱忱，希望盡自己的力量，表達感謝，醫院也特別頒發感謝狀，感謝浪LIVE在這特別的日子，給予他們無限溫暖。

就在護士節的前一晚，11日半夜，一陣尖叫歡呼聲從樂天女孩Yuri的直播間傳來，「倒數1分鐘…5、4、3、2、1，耶…我們成功了！可以去發雞排和珍珠奶茶給醫護人員了！」Yuri 從站內2000位參賽直播主脫穎而出，要以防疫大使的身份，前往雙北12家專屬醫院，代表浪LIVE捐送千份雞排和奶茶，感謝醫護人員。

Yuri說，這麼努力拚賽，是因為家中就有兩名同為醫護人員的妹妹，疫情開始蔓延，全台醫院分流、多班輪替的不眠不休，她都能感同身受；加上自己是樂天棒球女孩，能奪冠到醫院加油打氣最適合了。從中午開始各醫院奔走，當她把雞排和奶茶送到醫護人員手裡時，不斷鞠躬說：「謝謝！辛苦了！」她形容心裡的溫暖，比手中的雞排還滾燙。

為了這1000份雞排，除了有連鎖店雞排和飲料店幫忙外送，浪LIVE直播主雞哥一早開著胖卡餐車北上力挺，展開馬拉松式6小時不間斷的炸雞排，過程還開直播跟粉絲分享整個過程，從裹粉、炸雞排、包裝、陪著搭小黃送到醫院，粉絲也隔空加油打氣，一起向醫護人員致敬。

(中時 )