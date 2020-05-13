大陸全國政協13屆3次會議於21日、13屆全國人大3次會議在22日分別開幕，大陸國務院總理李克強13日在北京主持國務院常務會議，部署做好今年各部門聽取兩會代表、委員意見建議工作。考慮疫情防控，各部門將透過視訊等各種直播工具，全程旁聽審議政府工作報告及聽取意見建議。

中新社報導，會議指出，每年全國兩會期間，國務院各部門負責人都要列席或旁聽人大政協有關會議，認真聽取並及時回應人大代表和政協委員對政府工作的意見建議。今年考慮到目前仍處於疫情常態化防控的特殊情況，要創新聽取代表和委員意見建議的方式，通過視頻、電話、網路等，了解代表和委員反映的實情，尤其是市場主體和人民群眾的期盼。

報導稱，根據大陸全國兩會有關安排，會議確定，一是統一安排有關部門通過視頻連線，旁聽全國人大代表審議政府工作報告的各個小組會議直播，全程聽取意見建議，認真研究並答覆。

二是各部門均要成立由部門負責人牽頭的兩會工作專班，設置代表和委員熱線電話，安排專人值守接聽。

三是國務院辦公廳要蒐集和梳理大陸全國人大、全國政協會議簡報中涉及政府工作的事項，認真研究代表和委員提出的意見建議。

會議強調，面對今年前所未有的困難挑戰，要按照中共中央、國務院部署，扎實做好「六穩」工作，落實保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉「六保」任務。

(中時 )