中職中信兄弟與富邦悍將今（13）日在台北新莊球場交戰，終場富邦9比3力克中信兄弟，富邦悍將先發洋投伍鐸投6局失3分，終於獲得勝投，中止跨季連10場先發敗投、連16場先發未勝與對戰中信兄弟5連敗的悲慘紀錄。

中信兄弟先發投手廖乙忠投5.1局被打7安打、失4分，吞下敗投；富邦先發投手伍鐸投6局失3分，伍鐸說，每天抱持把自己準備好，並把球迷的熱情投注在比賽場上，希望開啟球隊本周贏球的序幕。

接手伍鐸的中繼投手王尉永、林羿豪各投1局無失分，其中林羿豪送出2K，阻斷中信兄弟一、二壘有人的反攻是關鍵的對決。而富邦悍將高國輝、高國麟的「兄弟連線」建功，6局下連續2安打攻得超前分。

1局上，中信兄弟張志豪轟出右外野2分炮，中信兄弟取得領先；不過，1局下，富邦悍將蔣智賢揮出安打送回安打上壘的林益全奔回本壘得分。

4局上，中信兄弟再得1分，而富邦悍將在4局下吹起反撲的號角，蔣智賢開轟帶動反擊，富邦連續8場全壘打，6局下林益全再以陽春炮追平比數，接著高國輝、高國麟接連2安打，富邦再得1分，把比數逆轉為4比3，富邦因而一路領先至終場。

(中時 )