富旺（6219）第一季受到全球股災衝擊，短期股票投資損失估提列逾3億元，造成第一季每股稅後大虧1.84元。不過，隨著全球股市快速回溫、台股重回萬一高點，富旺今（13日）晚9點半公布4月單月稅後淨利高達1.44億元；在4月獲利回沖下，稅後虧損由第一季的2.83億元，前四月已經縮小到1.39億元。

富旺去年第一季EPS 0.28元；今年第一季營業淨利還有0.74億元，但稅後虧損卻高達2.83億元，主要是提列股票短期投資損失逾3億元。

(工商 )