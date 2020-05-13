美國參議院司法委員會主席格雷厄姆12日提交法案，建議一旦大陸若未能如實交代新冠肺炎疫情爆發的起因時，授權總統制裁大陸。大陸外交部發言人趙立堅13日稱，美國對中美貿易合作設障，只會損害美國投資者自身利益，中方對此堅決反對。

東網報導，該項《新冠肺炎問責法案》，要求總統在60日內確認，大陸已向美國、美國的盟友或世界衛生組織等聯合國屬下組織領導的調查，充分及全面交代新冠肺炎疫情。此外，又要求總統確認大陸關閉可能傳播人畜共通疾病的溼貨街市。

法案授權總統在一旦未能確認上述各項時，可以立即制裁大陸，包括凍結指定官員的資產和向他們發出旅遊禁令、吊銷給大陸國民的簽證、禁止美國及國際金融機構貸款予大陸企業、禁止大陸企業在美國上市等。有關法案獲得另外8名共和黨參議員支持。

格雷厄姆表示，大陸拒絕讓調查人員了解新冠肺炎疫情如何爆發；而自己則相信，如果大陸沒有欺騙的話，病毒就不會傳到美國；又指除非強迫大陸去做，否則對方是絕不會配合認真的調查。

大陸外交部發言人趙立堅回應事件，指全球化時代各國利益深度交融，你中有我，我中有你，中美經濟合作本質是互利共贏；但該議員以所謂國家安全為由，對美國投資者進入大陸市場設障，甚至政治化，只會損害美國投資者自身利益。

趙立堅又表示，美國國會個別議員完全罔顧事實，妄圖通過搞有罪推定式的調查向中方推卸自身抗疫不力的責任，這極不道德，中方對此堅決反對；而大陸已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸和食用，大陸根本沒有西方所謂的野生動物溼貨市場。

美媒曝光共和黨參議院委員會，對黨內競選陣營的備忘錄中，要求共和黨候選人要積極攻擊大陸來應對本地的疫情。趙立堅指美國的「甩鍋」大戲已被嚴重劇透，沒有再演下的意義；奉勸美國有關政客，不要入戲太深，把心思和精力都放到抗疫和維護美國人民生命安全上去，把自己的事情做好，不要一心想著轉移視線。

(中時 )