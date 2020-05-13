由上海燭龍團隊研發、遊戲新幹線代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，將於明（14）日推出「夢與時空」全新改版內容，開放與單機遊戲《古劍奇譚三》、《神舞幻想》聯動地圖「光明野」、「神舞島」及四大秘境副本，同時也針對系統介面優化、各職業技能調整。此外，為增進新手玩家與現有玩家的互動，官方特別推出「秦陵弟子扶持計劃」，讓新手玩家能夠快速了解遊戲內容深入體驗，熱心助人的老玩家也可以獲得獎勵！

聯動《古劍奇譚三》 開放探索型PVE玩法

在全新版本中，玩家可通過獨特方式進入單機版《古劍奇譚三》的經典場景，並經歷各種不可思議的事件，說不定還會偶遇某些「故人」與「宿敵」！而新地圖「光明野」也會同步開放探索型PVE玩法，讓玩家體驗嶄新概念玩法，探索未知領域。

異樣太陽的天荒魔渚(圖/遊戲新幹線提供)

隱藏秘境BOSS「攝魄魔．戾犀」(圖/遊戲新幹線提供)

聯動秘境副本「天荒魔渚」

秦陵之盟弟子來到一片無垠的白色沙漠「天荒魔渚」，抬頭看見空中高懸著有些異樣的太陽。秦陵之盟弟子一路追尋鐘無癡留下的足跡，且擊敗沿途魔物，最終在沙漠深處的高台上見到鐘無癡的身影，並發現鐘無癡的目的是採集一種鑄劍靈石「地老砂」。採集到「地老砂」的鐘無癡似乎不再關心邪劍，而是計畫將「地老砂」裝飾於紀念昊蒼與清兒所打造的鴛鴦雙劍「如蒼」、「念清」。

如夢似幻的鼎湖(圖/遊戲新幹線提供)

魘魅「夜長庚」(圖/遊戲新幹線提供)

聯動秘境副本「鼎湖」

「鼎湖」原是《古劍奇譚三》軒轅黃帝長眠之地，這裡如夢似幻，樹立原丘，雪靜湖冰，突然間支離破碎的建築碎塊被巨大吸力捲入天空，然而卻是巨型碧油唧搗亂造成時空錯亂，使得有隻名叫「夜長庚」的魘魅竟出現在鼎湖。「夜長庚」雖然保留在《古劍奇譚三》中的戰鬥方式，但仍然不好對付，還請各位仙家弟子組隊前往，將其降服並清理，還鼎湖安寧。

「神舞島」(圖/遊戲新幹線提供)

聯動《神舞幻想》推出新玩法(圖/遊戲新幹線提供)

攜手單機遊戲《神舞幻想》首次合作

單機遊戲《神舞幻想》裡的上古世界充滿奇妙色彩，其中神獸異珍、地理風貌多出自於《山海經》為主的眾多古籍。這裡有一塊與九州阻絕的世外桃源【神水鄉】，境內奇樹瓊花綻放，靈獸穿梭往來，是上古神靈留下的一方淨土。沒想到發生在【神水鄉】的一場正邪激戰，讓原本平靜的神舞時空產生扭曲，竟和古劍時空短暫相連，異人異象接連出現。

為盡快修復時空異常，需要修為不凡的仙家弟子們前往「神舞島」協助平息突發事件。「神舞島」採用全新紙雕風格，色彩暈染調和，該場景是以男主角「飛星」的村莊【鳳鳴村】為原型製作，充滿不一樣的趣味。

上古凶獸「饕餮」(圖/遊戲新幹線提供)

失控而狂的雲傾(圖/遊戲新幹線提供)

聯動秘境副本「難解心魔」

然而時空扭曲的關係，《神舞幻想》中的人物「雲傾」被「鵲春」引到寒荒國，原本以雲傾為餌，引誘陰險狡詐的反派鵲鬼出現，孰料卻反被鵲鬼算計。雲傾苦苦壓抑多年的心魔又一次爆發，繼而陷入昏迷。「鵲春」為救「雲傾」試圖深入他的神識，卻遭到強烈反抗。正在無奈之時，仙家弟子們來到潛藏許多妖魔的秘境「心魔之境」，接收到「鵲春」發出的求助，展開一系列救援冒險旅程。

髮色「桃源芳夢」(圖/遊戲新幹線提供)

時裝「瀛洲花信」(圖/遊戲新幹線提供)

日式時裝「瀛洲花信」全新上市

隨著本次改版，官方也推出最新時裝「瀛洲花信」系列、髮色「桃源芳夢」及日式掛飾，並同步開放「冶容會」活動，讓玩家可對其他玩家裝扮進行點評，而接收他人點評時，還可以根據收到點評種類及數量獲得不同獎勵！

「秦陵弟子扶持計劃」

為拉近新手玩家與老玩家之間互動，官方特別開放「秦陵弟子扶持計劃」，老玩家透過幫助新手且完成目標後，可獲得一定的仙緣值，而仙緣值可兌換「遊戲時間、稱號、坐騎、代金券、時裝」等多項獎勵。此外，新手玩家如進行儲值，還可以回饋給老玩家，眾多豐厚獎勵，讓人情不自禁的出手相助！

(科技)