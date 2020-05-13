國民黨革實院長羅智強今（13日）晚主持未來沙龍，邀請到前行政院長張善政、台北市議員戴錫欽，對談「新冠包機，如何化作產業轉機」。張善政鼓勵國民黨，「在野黨的角色還是要抓住，但不要急」。

張善政行政院長任內，曾協助台南地震救災，卸任後又擔任花蓮震災善款委員會的總召集人，對於政府目前的紓困成效，張善政說，現在評論還太早，但如果他還在任，不會選擇現在民進黨的方式。

張善政認為，紓困一個是救急，可能三餐都有問題的民眾，要趕快讓他有錢；「而另一種人就是像我自己，經濟還可以，如果發現金要排富，我一定被排掉，但如果給我一萬元，我的 99％的機率會全部花光，甚至自己還加碼」。張善政解釋，紓困除了看公平性，也要看刺激消費的「效果」，不見得一定要排富。

至於目前的萬元紓困之亂，張善政說，要排富，也不是民進黨這種方式。政府對於一個人的所得與資產狀況，其實掌握得非常完整，只是散在各部會。「應該是民眾簽個同意書，授權政府清查自己的財力，怎麼會是有民眾自己帶資料去呢？」如果是政府沒有的資料，那麼要民眾提供，意義也不大，因為政府難以稽查。「講穿了就是政府沒有數位腦袋」。

相較之下，張善政肯定農委會把紓困金額，直接匯到農民在農會戶頭裡，因為農委會知道每個農民多少錢，要排富直接就排掉了。至於農民人數異常增加的情形，張善政說，「現在不是辨別假農民的時候，先發錢，調查是以後的事。」

至於疫情危機，是否能夠化作產業轉機，張善政很遺憾的說，其實生技產業是在摩拳擦掌，希望能夠建立篩檢的能量。韓國選擇「普篩」，市場很大，也提供了廠商機會，而陳時中部長說台灣不需要普篩，這是從衛生的專業考量；但是從產業的發展上，假設一百億，把普篩的生機產業帶起來了，再賣到國外去，這一百億，難道不值得嗎？」

至於數位產業，張善政也「超前建議」，現在疫情改變了大家的消費、會議習慣，這正是數位產業的商機，如果疫情結束，一切回到原點，那就太可惜了，台灣應該要繼續發展數位市場

至於酷碰券，張善政坦言，「走不下去」。他奉勸民進黨政府，不要有一個心態，「not my own baby」，因為是馬英九推動的消費券，國民黨團主張的發現金，就不要做。張善政還吐露一個秘辛，「2016年政府交接的時候，馬政府費心準備的交接資料，民進黨連看都不看，因為民進黨覺得這些資料＂not my own baby＂，沒有價值。」

對於兩岸關係，張善政感到非常不樂觀，他預測蔡英文總統，在五二○演講會講一些有彈性的話，但對岸不會買帳。張善政說，「兩岸關係，我們要面子，對岸更要面子，台灣沒有本錢，像其他國家在中美取一個平衡點。

張善政認為，民進黨的兩岸路線，會直接影響台灣的經濟。現在受疫情影響，國際化倒退了幾十年，舒緩以後，大家一定先靠內需振興經濟，誰最有本錢？「中國大陸」。中國大陸的疫情回復的最早，振興政策也最有力道，民進黨如果不搭大陸市場的便車，台灣的經濟復甦，就會很辛苦。

而對青年提問，「國民黨要怎麼來修補兩岸關係？」張善政說，現在這個氛圍，國民黨或任何人，都很困難，最好從非政治性的活動開始，像是迎接湄州媽祖來台，這總不會再被扣紅帽子吧？

自從大選之後，張善政開始調養自己的身體，也花更多的時間陪伴父親，還有重新回到他最喜歡的務農生活。

(中時 )