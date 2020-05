國民黨革實院長羅智強今(13日)晚主持未來沙龍,邀請到前行政院長張善政、台北市議員戴錫欽,對談「新冠包機,如何化作產業轉機」。張善政鼓勵國民黨,「在野黨的角色還是要抓住,但不要急」。

張善政行政院長任內,曾協助台南地震救災,卸任後又擔任花蓮震災善款委員會的總召集人,對於政府目前的紓困成效,張善政說,現在評論還太早,但如果他還在任,不會選擇現在民進黨的方式。

張善政認為,紓困一個是救急,可能三餐都有問題的民眾,要趕快讓他有錢;「而另一種人就是像我自己,經濟還可以,如果發現金要排富,我一定被排掉,但如果給我一萬元,我的 99%的機率會全部花光,甚至自己還加碼」。張善政解釋,紓困除了看公平性,也要看刺激消費的「效果」,不見得一定要排富。

至於目前的萬元紓困之亂,張善政說,要排富,也不是民進黨這種方式。政府對於一個人的所得與資產狀況,其實掌握得非常完整,只是散在各部會。「應該是民眾簽個同意書,授權政府清查自己的財力,怎麼會是有民眾自己帶資料去呢?」如果是政府沒有的資料,那麼要民眾提供,意義也不大,因為政府難以稽查。「講穿了就是政府沒有數位腦袋」。

相較之下,張善政肯定農委會把紓困金額,直接匯到農民在農會戶頭裡,因為農委會知道每個農民多少錢,要排富直接就排掉了。至於農民人數異常增加的情形,張善政說,「現在不是辨別假農民的時候,先發錢,調查是以後的事。」

至於疫情危機,是否能夠化作產業轉機,張善政很遺憾的說,其實生技產業是在摩拳擦掌,希望能夠建立篩檢的能量。韓國選擇「普篩」,市場很大,也提供了廠商機會,而陳時中部長說台灣不需要普篩,這是從衛生的專業考量;但是從產業的發展上,假設一百億,把普篩的生機產業帶起來了,再賣到國外去,這一百億,難道不值得嗎?」

至於數位產業,張善政也「超前建議」,現在疫情改變了大家的消費、會議習慣,這正是數位產業的商機,如果疫情結束,一切回到原點,那就太可惜了,台灣應該要繼續發展數位市場

至於酷碰券,張善政坦言,「走不下去」。他奉勸民進黨政府,不要有一個心態,「not my own baby」,因為是馬英九推動的消費券,國民黨團主張的發現金,就不要做。張善政還吐露一個秘辛,「2016年政府交接的時候,馬政府費心準備的交接資料,民進黨連看都不看,因為民進黨覺得這些資料"not my own baby",沒有價值。」

對於兩岸關係,張善政感到非常不樂觀,他預測蔡英文總統,在五二○演講會講一些有彈性的話,但對岸不會買帳。張善政說,「兩岸關係,我們要面子,對岸更要面子,台灣沒有本錢,像其他國家在中美取一個平衡點。

張善政認為,民進黨的兩岸路線,會直接影響台灣的經濟。現在受疫情影響,國際化倒退了幾十年,舒緩以後,大家一定先靠內需振興經濟,誰最有本錢?「中國大陸」。中國大陸的疫情回復的最早,振興政策也最有力道,民進黨如果不搭大陸市場的便車,台灣的經濟復甦,就會很辛苦。

而對青年提問,「國民黨要怎麼來修補兩岸關係?」張善政說,現在這個氛圍,國民黨或任何人,都很困難,最好從非政治性的活動開始,像是迎接湄州媽祖來台,這總不會再被扣紅帽子吧?

自從大選之後,張善政開始調養自己的身體,也花更多的時間陪伴父親,還有重新回到他最喜歡的務農生活。

(中時 )