總統蔡英文520就職前夕，大陸解放軍卻動作頻頻，規畫在8月展開演練奪東沙島。軍事專家施孝瑋分析說，在520這個時間點，大陸不會有動作。要在總統蔡英文就職演說結束以後，大陸的兩會也開完之後，對台才會有下一個階段。

施孝瑋在《這！不是新聞 》節目中表示，根據日媒報導，大陸軍方8月將舉行東沙島的登陸演習。其實以目前解放軍來講，兩棲作戰的概念已經開始大幅改變，因為過去他們的傳統概念，就是戰車登陸艦，然後放登陸艇，然後有些水陸兩棲戰車上岸。但現在不一樣了，他們現在完全效法美軍的兩棲、甚至於三棲的聯合登陸作戰，也就是包含垂直登陸，加上海上的，例如利用氣艇登陸艇進行登陸，概念已經改變了。

施孝瑋分析說，在520這個時間點，大陸不會有動作，因為520之後，大陸馬上就要開兩會。開完之後，當然也要看蔡總統的就職演說到底怎麼講的，在蔡總統的就職演說結束、大陸的兩會也開完之後，就會對台有下一個階段。蔡總統這4年的定調，對北京來講很重要。在蔡的定調之後，大路後面才會有一系列政策出台，到時可能還要再過兩周，才能觀察一下。

至於大陸解放軍宣布，將在唐山港京唐港區為期2個半月的「實彈射擊」，他認為，從地圖來看，以唐山港附近的這個大小來講，唐山演習只是一個例行性的演習。

(中時電子報)