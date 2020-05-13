港星黃秋生日前透露人在台灣準備拍新戲，甚至準備入籍台灣，然而資深藝人黃安對此十分不悅，還特地發文，列出黃秋生的「罪狀」，甚至認為黃秋生給黃家人丟臉，而黃秋生得知後僅冷回6字表示，「我根本不姓黃」。

黃安稍早得知黃秋生想入籍台灣的消息後，在個人微博貼出不少黃秋生的相關新聞，包含說港警瘋了要大家別到香港、談論新冠肺炎疫情等等，並留言「這個人！」，可以得知他對黃秋生十分不滿。

黃秋生親自回應。（摘自黃秋生臉書）

微博底下有網友也憤怒留言，「真給黃家丟臉，我也姓黃」，而黃安氣沖沖地回答，「誰不是呀」。有其他人見到這個對話後，到黃秋生的臉書上表示，「呀黃安稱你為『黃家人』，小粉紅都是腦袋有問題」，沒想到，黃秋生親自出面冷回，「我根本不姓黃」。

事實上，黃秋生是中英混血，本名安東尼·威廉·帕里（Anthony William Perry）爸爸是英國人弗雷德里克·威廉·帕里（Frederick William Perry），但在4歲時黃秋生就遭到拋棄，跟母親相依為命。

(中時電子報)