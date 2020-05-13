美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三，跟彼得森國際經濟研究所透過網路會議發表演說。他一如外界預期拒絕跟進全球負利率政策的風潮，強調Fed仍會以目前的政策工具來應付新冠肺炎疫情對經濟的傷害。

鮑爾強調Fed對負利率政策看法沒有改變，全體高層都認為這不是具吸引力的政策工具。

Fed目前不考慮負利率的原因之一，是相信其現有的政策工具能奏效。而且負利率的結果是有好有壞，並非解救經濟的萬靈丹而沒有任何負面影響。

鮑爾強調Fed會繼續使用其貨幣政策工具，去緩和疫情對美國經濟的衝擊。他警告疫情危機遲遲不解決，就會增加經濟的長期憂慮。

他說衰退程度愈深和持續時間愈長，對經濟生產力造成的損害就會愈久。他認為經濟復甦是需要一些時間才能凝聚成長動能，但在這段期間，流動性問題可能演變成償付能力的問題。

在經濟前景不明朗之下，雖然額外增加財政支出來支撐經濟會加重政府的財政負擔，但若能避免長期性經濟破壞並帶動強勁復甦的話，一切還是值得。

外界認為鮑爾的言論在暗示Fed內部預期美國經濟出現V型復甦的機率渺茫。

(工商 )