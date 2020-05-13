日前在澳洲出現一個生態奇景，有名男子驚見住家外面出現一條巨蟒，正從他家的屋頂上垂吊下來，而當時牠的口中還緊緊咬著一隻成年大袋貂，男子嚇得立刻通報捕蛇大隊，而這條巨蟒就這樣懸掛了近1個小時的時間，以「倒立」姿勢享用完大餐，讓人感到相當不可思議。

根據《每日郵報》報導，陽光海岸捕蛇隊（Sunshine Coast SnakeCatchers）的成員斯圖爾特（Stuart McKenzie），日前接獲民眾通報家中出現蛇，他立刻趕往現場，沒想到卻被眼前畫面所震懾住，一條2公尺長的巨蟒正以倒掛方式吃著一隻袋貂，等待蟒蛇進食完後，才將其捕捉起來。

斯圖爾特對於這景象也感到震驚，「神奇的是，他們居然可以一邊倒立一邊吞下這麼大隻的獵物」，事後他也將照片分享到臉書上，立刻吸引到不少網友回應，「天啊！看起來超可怕」、「我看到一定會嚇死的」、「如果是我再也不敢回家了」、「看到這個讓我吃不下早餐了，但是很精采的一幕」。

男子家外驚見巨大蟒蛇。（圖／翻攝自臉書Sunshine Coast Snake Catchers 24/7）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)