經常有許多人在睡前會將手機放置在床邊充電，不過手機充電爆炸的意外也層出不窮，中國四川一名懷有4個月身孕的30歲孕婦，他在睡覺前將手機充電，沒想到半夜竟電線走火造成火災，導致她全身有30%面積2-3度灼傷。

綜合陸媒報導，中國四川省一名懷有4個月身孕的30歲陳姓孕婦，她將手機拿去充電便上床睡覺，沒想到半夜疑似電線走火，陳女聞到刺鼻的燒焦味驚醒，當時火勢已蔓延到床邊，她趕緊拿起身旁衣物試圖撲滅火勢，但卻造成身上多處燒燙傷，消防局接獲陳女家人通報號趕往現場，才將火勢控制住。

陳女隨後被送至成都市第二人民醫院燒傷整形外科治療，主治醫師周濤表示，陳女全身有30%面積2-3度灼燒，且可能有休克風險，恐危及陳女及胎兒的性命。不過因陳女27歲時曾懷上一個孩子，但卻不慎流產，好不容易再度懷孕的她，保胎意願非常強烈，而陳女家人也是如此。

所幸經過1個月的治療，陳女的恢復情況良好，胎兒的狀況也穩定，已經準備出院，陳女也相當感謝醫療團隊，「我要趕緊去做羊膜穿刺檢查，謝謝你們，保住我和寶寶」。

(中時電子報)