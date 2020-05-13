外蒙古的考古學家，發現了兩名古代鮮卑女戰士的遺骨，骨骼狀況表明她們「弓馬嫻熟」，剛好也正是「木蘭詩」的時代。

生活科學(LiveScience)報導，研究人員說，這兩位女性生存在鮮卑時期(公元147年至552年，東漢桓帝建和元年至南朝梁承聖元年），這段時期是東漢末年到南北朝，歷經三國亂世到五胡亂華，是中國大分裂的動盪時期。

加州大學洛杉磯分校(UCLA)的考古學家克里絲蒂‧李（Christine Lee）和雅哈達‧岡薩雷斯（Yahaira Gonzalez）在中國大陸和外蒙古工作了16年，她在蒙古北部鄂爾洪省(Orkhon)的Airagiin Gozgor考古遺址持續發掘，在一處墓地中發現了這兩名女戰士的遺骨。

在過去的4年間，李與她的同事們分析了該地點29座墓葬中的遺骨，其中16位男性、10位女性，另有3人無法判斷性別。發現在鮮卑部落，男女都善長騎馬與射箭，顯然男女都要一起捍衛家園。

李補充說，許多歷史學家都認為《木蘭詩》最有可能出現在南北朝時期的北方，因為詩中的用詞以及兵役制度，都傾向於北朝，比如「昨夜見軍帖，可汗大點兵」，這反映兩件事：第一，兵役制度是家戶徵丁，這不是南朝的做法；第二，「可汗」是最高領導者，顯然是塞北游牧部落的首領。

李告訴「生活科學」，她的研究，佐證了前人對《木蘭詩》的發現。

李解釋兩位女性為何是戰士的原因，她說，骨上有明顯的大塊肌肉附著處，這是此人很健壯的特徵，她們善於騎馬。另外拇指也有重複運動的痕跡，顯示很常挽弓射箭。

她指出，當時在華中以南的南朝中國人，很難想像北方女性如此活躍，南朝人認為婦女擁有那麼多技能是一件壞事，這意味著不受控、放蕩。但是從本質上講，這是中國人對長城之外游牧文化的岐視。

分析兩名女戰士的年齡，一名超過50歲，另一名年齡約為20歲，不知她們的關係為何，但很可能是上流精英階級，因為她們雖然會騎馬射，卻沒有作戰受傷的痕跡，也許是部落貴族女子，不需參與戰鬥，但她們仍然將騎射技能練習的極好。

該研究尚未發表在相關期刊上，論文原定於4月中旬在美國的人類學協會年會上發表，但是該大會因冠狀病毒大流行而被取消。

(中時電子報)