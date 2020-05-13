台師大教授范世平是政論節目常客，日前在三立節目中的一段話，意外引發大陸網友熱議！他在節目中驚爆大陸某地前陣子大停電，結果導致人民無法買東西，因為所有錢都在手機支付寶內，此片段在微博廣為流傳，令陸網友諷刺直呼嚇哭了！

主持人鄭弘儀在節目中好奇提問，大陸支付系統全面電子化，幾乎變成一個無現金社會，若是沒有手機就無法購物，那台灣有辦法癱瘓對岸嗎？於是范世平舉例，大陸前陣子有個地方大停電，大停電的結果導致無法買東西，因為停電之後基地台沒功能，所有錢都在手機支付寶裡面！

而范世平的這段言論也意外在微博引發熱烈討論，陸網友紛紛吐槽「緩緩打出一個問號？」、「妙啊，只要手機沒有電，大陸就崩潰了」、「能教我們如何用愛發電嗎？」、「為什麼他們自己不會笑呢，這真是一項技能」、「你乾脆把我們的筷子都收了吧，讓我們沒辦法吃飯！」、「手機還有電池，我們還有充電寶，你們攻擊wifi吧」、「我想知道前段時間哪個地方大停電了讓他們這樣嗨」。

(中時電子報)