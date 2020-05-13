挺過癌症折磨，再度站上巔峰。國內知名極限馬拉松好手陳彥博，罹患咽喉癌後歷經治療、心理建設、訓練，拿到了20座獎盃。他拿身體當賭注，在賽場上持續發光，而他的抗癌故事和心路歷程感動了許多癌友。

如果不說，根本不會覺得眼前這位皮膚黝黑、體脂肪近乎於0的運動員曾罹癌。

2011年，23歲的國內知名極限馬拉松好手陳彥博正要嶄露頭角，老天爺跟他開了個玩笑：咽喉癌。

那是出國訓練回來的一個冬天，陳彥博重感冒痊癒之後，還是有暗綠色濃痰，聲音有點沙啞，他心想：「沒有咳嗽、發燒，感冒好了，卻一直有痰？」兩個禮拜後痰裡有血絲，謹慎的他趕緊到醫院檢查。

醫生用鼻咽喉內視鏡檢查完，建議開刀切除腫瘤。「醫生說了一串英文和解釋，我當下愣住沒有聽仔細，只知道他在病歷寫下咽喉癌。」比賽成績正上軌道，計劃出國的機票賽程都已安排好，醫生卻說都要暫緩。

（罹癌前後，陳彥博都熱愛極限馬拉松，甚至在即將住院檢查的當天，還去野外練習。圖片來源：陳弘璋）

入院檢查的事情他沒告訴父母，「怕他們擔心，我只說要去中央山脈移地訓練1個禮拜、手機不會有訊號，爸媽習慣我到處訓練，只說了一句小心安全。」原本安排早上報到住院，但他換成下午，當天早上依舊去訓練，「如果確信極地運動是我一輩子的理想跟志向，那麼不管發生什麼事情，能多練1天、1分鐘都好。」

住院那天，陳彥博哭了。「我跟一位化療的癌友住一間病房，看到一個人被病魔和藥物催殘到像是沒有靈魂的軀殼躺在床上。」換上病人服，陳彥博想著自己20幾歲生命可能戛然而止，還造成家裡經濟負擔，悲從中來。

●治療後才是考驗的開始 恢復訓練卻跑不完2公里

幸虧發現得早，陳彥博接受雷射手術切除病灶，不用化療。然而術後才是辛苦的開始。只能喝奶昔、冷粥、蛋白粉，體重從60幾公斤瘦到近50公斤，講話、吞口水、深呼吸，喉嚨都會痛，最痛的是心，「我的國際賽事成績已經慢慢上軌道，如果健康，還會更好，為什麼現在卻躺在這裡？」

傷口復原後，陳彥博開始嘗試跑步。以前50公里訓練是家常便飯，當時卻連1、2公里都跑不完，「大口呼吸會痛，有咽喉碰撞摩擦的感覺，有點像是打鼾的那種情形，全身乏力，原本的肌肉強度都不見了。」

「他是用自己的身體和夢想當賭注，」經紀人陳小姐說，那時他煎熬的，除了生理，心理也是。看到其他選手的成績、看到別人在運動，會想明明我也可以，卻被這個病困住。一開始他連1、2公里都跑不完，甚至對著自己的跑鞋哭。

頑強的他，靠訓練和心理建設慢慢走出來，過程中很多癌友會傳訊息給他打氣，雖然擔心會復發，然而只要能重拾運動，他在所不惜。

●癌後首場復出比賽 鼻血流滿地成最後一名也不:放棄

癌後第1場比賽，是在希臘奧林帕斯山42公里的高山越野賽，要一路從街市跑到山上。陳彥博回憶，起跑都很順利，跑到一半，覺得鼻子跟咽喉卡卡的，吐出來的唾液是紅的，接著開始流鼻血，只能先停在路邊，「鮮血一滴一滴在腳下聚成一攤，15分鐘後血止住，我變最後一名。」

其實，那時候他的心態不是在比賽，而是測試自己能做到什麼程度，速度雖然很慢，還是有跑到終點完賽。至少還能跑，這是很大的鼓舞。陳彥博從未放棄，從罹癌復出至今，拿下了20座極限馬拉松獎杯，其中包括7座總冠軍，繼續逐夢。

「治療期間，我的世界是黑暗的，」陳彥博說，看到健康的人，會憤怒為什麼你可以活得好好的，為什麼我這樣子？幾年過去了，雖然偶爾口水裡有血絲和濃痰，但檢查都沒問題，擔憂也降低了，「現在還是會想到病情、手術過程，運動讓我比較能樂觀地看待一切，這也是唯一能掌控、幫助自己、做到最好的事情。其他的，就交給時間和醫生吧。」

陳彥博說，罹癌使他知道生命可貴，可以讓人生淋漓盡致地發揮到哪裡，「老天爺給我第2次機會，為什麼我不把它過得更精采？」

父母本來不支持他當運動員，看到他的鬥志，2016年默默到戈壁看他比賽，才知道他有多熱愛極限馬拉松，全心當他的啦啦隊。也可能是深受感動，56歲、從不運動的母親居然開始運動，還參加了5公里的越野路跑，這是他額外的收穫。

●每個生死關頭都是練習 用自己的故事鼓勵更多人

陳彥博的抗癌生活，鼓舞了一群重症癌友完成環島旅行，「我在終點迎接他們，完全感受不到他們是癌友，這就是運動帶給生命的力量。他們每天還要服藥、風吹雨淋烈日、完成環島創舉，反而是他們感動到我。」

（陳彥博在比賽中歷經無數次生死交關的情況，對生死看得很開。圖片來源：陳弘璋）

這場病也使他有所感悟，「面對癌症威脅，可以用更正面的態度看待自己和癌症，也讓旁人能用同樣的方式和溫度跟我們相處，而非憐憫和不捨。」不用害怕談論生離死別，比賽中，曾面臨3、4次瀕臨死亡狀態，但他完全不避諱討論這件事，「每個生死關頭都是練習，反省自己是否有未完成的事、還沒說出口的話，」他也笑說，已經交代身邊的人，如果走了，幫他水葬、重回自然的懷抱。

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(中時電子報)