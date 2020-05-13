Vidol全新型態網路綜藝節目《哈囉！我是格格》，由AKB48TeamTP隊長陳詩雅主持，變身成古代格格與來賓挑戰各式遊戲。日前播出第十集「夢幻甜點DIY」，邀請到狼人殺女神紀卜心、創作歌手李建軒與新生代演員涂善存一起做甜點，並考驗陳詩雅的廚藝，在做過地獄炒飯後有沒有進步，原本就有些經驗的紀卜心一下子就上手，播出後有不少甜美畫面打動粉絲的心。

本集分為雙CP，陳詩雅和涂善存一組挑戰製作「獨角獸蛋糕」，由於兩人都是首次做甜點，讓陳詩雅開始前就緊張，涂善存則笑著說：「我只是負責來吃的！」另一組為紀卜心和李建軒挑戰製作「巧克力香蕉蛋糕」，李建軒自信透露自己是「伙房代表」，不過過程中卻狀況百出，讓紀卜心受不了表示：「想換隊友」，逗趣互動笑翻全場。

陳詩雅主持《哈囉！我是格格》。（哈囉！我是格格提供）

兩隊在製作途中頻頻向場外老師求救，李建軒還開玩笑喊：「師傅救救我」，被眾人虧走錯棚。在李建軒唱歌的同時，紀卜心則是相當認真裝飾蛋糕，讓網友紛紛表示「卜心好美」、「好可愛！」陳詩雅分享很開心能夠有這樣的機會一起做甜點，合力製作出完美的成品，期望繼續有更多新的嘗試，讓粉絲看見各種不同面貌。

(中時 )