月經來是每個女孩每個月感覺最麻煩的時刻！一名女高中生和朋友相約到水上樂園玩，卻剛巧碰到月經來襲，然而一整天下來她竟然只換了一次衛生棉條，結果晚間被家人發現她出現發燒、意識不清，於是緊急送醫。檢查結果讓婦產科醫師驚呼「這個症狀，死了很多人。」

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目中分享擔任住院醫師時遇到的個案，一名高中女學生，和同學相約到水上樂園玩水，沒想到當天月經卻突然報到，只好臨時用衛生棉條頂著用，一整天下來只換一次，晚間返家家人發現她出現發燒、失去意識等症狀被緊急送醫。

婦產科醫師指出，美國當年因為衛生棉條而引發感染死亡人數很多。（圖／截自醫師好辣Youtube）

後來抽血檢查時，她的白血球值已飆到1萬3千多，正常值約8千至1萬，且血壓低到不到90mmHg，後來收治加護病房，一系列檢查後在血液中驗出「金黃色葡萄球菌」，追問家屬才發現可能是棉條沒換滋生細菌所致。

張振榕解釋，原來女學生罹患「毒性休克症候群」，一般衛生棉條建議使用3到4小時就要更換，沒換的話，選用棉條吸水力太強，導致私密處過於乾燥，再摩擦以後會有許多傷口，此時孳生的細菌就會對身體造成嚴重感染。女學生住院後開始全身起紅疹，甚至嚴重脫皮，使用強效抗生素才控制住病況。

張振榕進一步解釋，1980年代衛生棉條問世時，美國即出現840多個案例因為不當使用衛生棉條，長時間未更換而引發毒性休克症候群。婦產科醫師陳保仁也說，該起美國爆發的案件在歷史上非常有名，當衛生棉條吸血容量越大，「每個都像海綿寶寶吸到飽，放久了就像敗血症一樣的症候群，那時候死了很多人。」

(中時電子報)