韓國男星鄭俊英、FTISLAND前隊長崔鍾訓，去年3月爆出偷拍、散布性愛影片「老司機群組」，甚至涉嫌下藥迷昏、集體性侵女性，原本分別被求刑6年及5年，昨（12）日二審被改判為5年、2年半，現傳出鄭俊英再次提出上訴。

據韓媒報導，鄭俊英不滿二審結果，又透過代表律師上訴高等法院，若法院受理其上訴狀，此案將於最高法院重新進行審訊，發展備受關注。消息傳出後，不少網友留言痛罵「還好意思上訴，根本就沒有真正反省」、「哪來的臉」、「臉皮真的無敵厚」、「不滿就改回6年吧」。

鄭俊英、崔鍾訓涉嫌酒後集體性侵12日進行二審，原先的6年及5年刑期，被改判為5年和2年6個月有期徒刑，另被判須進行80小時性暴力治療，以及限制二人從事與兒童及青少年相關的工作，期限分別是5年及3年。

另外，針對鄭俊英非法拍攝的嫌疑，也以沒有原件的理由，法院不承認影片是證據的效力，故鄭俊英非法偷拍相關嫌疑被判無罪。

(中時電子報)