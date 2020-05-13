內閣明將總辭，行政院下午舉行總辭前最後一場紓困振興方案記者會，被喻為，「紓困陳時中」的政務委員龔明鑫在記者會最後語帶玄機，說「再次謝謝各位，後會有期」。

龔明鑫被視為國發會主委陳美伶接任人選，也被蘇揆賦予紓困振興重任，目前振興券大方向已確定，被問到紓困記者會開了一多月，是否有心得時，龔明鑫特別感謝媒體幫忙反映政策及輿情，

他表示，包勞工及弱勢，各部會也有不同紓困方案，他當初是想怎樣透過記者會形式，讓大家了解紓困方案，或者如何依照媒體回饋，當做修正依據。

龔明鑫提及，紓困方案「有些小小亂流，但幾個方案後來都慢慢上軌道 ，像是擴大急難的紓困，已有13萬人來申請，7689人已核定，核定金額超過1億元，已逐漸上軌道，他要感謝媒體反映地方民情及需要， 讓政院即刻改進，這在政策推動的互動上有一定功能存在。

在記者會最後，龔明鑫說，「再次謝謝各位，後會有期」，為未來人事異動留下伏筆。

(中時 )