小別勝新婚！一名女網友分享，自己出國一個禮拜，回國後立刻找男友「大戰」，正當他們備好戰鬥姿勢，還沒開始做，男友卻噴出「咖啡液體」，讓她相當傻眼。女網友PO網分享超糗經歷，讓許多人看了笑翻。

女網友在論壇「Dcard」發文，她表示自己和家人出國一個禮拜，回國後的隔天立刻去找男友，雖然男友當時腸胃不太舒服，一直跑廁所，「畢竟也是一個禮拜多沒見面了，想當然爾不免會進行雙修儀式」。

女網友說，當他們進行到女上男下時，當她呈現女上男下的坐姿準備開始動，男友卻驚喊一聲：「等一下 我屎噴到床上了」。

原PO說她一開始沒聽清楚，本來還想笑男友「幾天沒見，這麼快就射了嗎？」直到男友將原本在床上的屁股抬起，說道：「我把屎噴在床上了你快起來」，原PO才了解狀況，讓男友趕緊去廁所，然後她驚呼:「X原來是我坐到他肚子讓他整個噴屎！」

超糗經歷一曝光後，許多網友看了加碼吐槽「瞬間軟掉…」、「臭嗎」、「有夠掃興」、「原po是怎麼面對這尷尬的場面？」。原PO也於留言補充，「真的臭，這時候根本沒有情人眼裡出西施這回事」。

女大生手繪超糗經歷。(圖/摘自Dcard)

(中時電子報)