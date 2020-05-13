就讀清華大學的吳承澐因罹患罕見疾病視覺退化，無法閱讀書寫也無法辨識人臉，卻克服種種困難，用鋼琴才藝到台東打工換宿，甚至還出版鋼琴創作專輯，奮發向上、不畏困境的精神，讓他成為2020年總統教育獎大專組8名獲獎者之一。

13日由教育部公布的總統教育獎，其中 14歲罹患罕見疾病「Leber氏遺傳性視神經病變」的吳承澐，當時一眼發病後一個月內另一眼隨即發病，目前左眼視力為0，右眼視力為0.01，雙眼視覺逐漸退化，在生活上無法閱讀書寫，也無法辨識人臉。

疾病造成生活上許多不便，但吳承澐經由不斷練習語音軟體、學習點字、定向訓練、學習鋼琴，克服了大眾認知的不可能。由於吳承澐正向積極地面對生活，通過清華大學「拾穗計畫」特殊選才，並獲得評審委員認同錄取，現在已是大二生。

錄取清華大學後，吳承澐積極規畫生活，大量吸取音樂創作的能量，去年暑假利用鋼琴才藝，隻身到台東都蘭打工換宿，這是他首度一個人去外地旅行。該年12月他更出版了首張鋼琴創作專輯「心的樂章」，象徵為自己的逆境人生譜下新的樂章。

吳承澐認為遇到挫折或需要克服的事情，只要我們不斷的與心對話，擁抱內心深處的自己，就能跨越重重的障礙，吳承澐說，「不要限制自己，因為你能做到的比你想的還要多更多。」

(中時 )