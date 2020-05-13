美陸關係近期因新冠疫情惡化之際，大陸官媒《環球時報》11日引述消息人士指出，陸方可能廢止第一階段貿易協議，消息一出，引發外界震撼。但港媒報導，從陸方近日三個關鍵動作，已釋出重要政治訊號，北京不會貿然撕毀陸美貿易協議。

2020年1月陸美簽署第一階段貿易協議，各界原寄望受創的全球貿易能走上復甦，不料接踵而來的新冠疫情令陸美關係跌至低谷，《環球時報》披露撕毀協議的訊息，似乎是大陸鷹派不滿美國總統川普近期頻威脅對陸祭出更嚴厲制裁的挑釁，此時雙方都有可能「放話」試探彼此底線，這是一種心理戰。

香港經濟日報報導，從陸方近日的三大動作，可看出北京仍以大局為重，會致力履行首階段協議。

動作一：大陸公布新一批對美加徵關稅排除清單

大陸國務院關稅稅則委員會周二 (12 日) 公告，第二批對美加徵關稅商品排除清單，主要包括稀土金屬礦、黃金礦砂等 79 項商品；部分美國進口商品自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加徵陸方為反制美301措施所加徵的關稅。

動作二：北京以實際採購行動 努力執行協議

大陸在疫情緩和後，近日加快進度，採購大批美國產品；其中包括大陸進口商過去兩周訂購20多艘美國大豆，總量超過100萬噸；大陸上周也採買逾4萬噸美國豬肉，是去年10月以來的最大訂單。

動作三：陸美日前提前通話 反映雙方都珍視協議

據美方消息，中美雙方今年一月簽署貿易協議時，同意每半年舉行一次會談，以推動兩國化解貿易爭端。

大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）將在下周進行通話，討論兩國貿易協議最新進度，這也是兩人自1月第一階段貿易協議簽訂後，首次針對貿易協議進行對話。

(中時電子報)