年輕男女跨年夜狂歡，不過玩也要節制，不要玩過火告上法院。北部地區一名男子與男女友人到其中妙齡女郎家中「跨年派對」，大夥兒幾杯黃湯下肚亂了性，這名帶頭的「大哥」男先是用手指伸入女主人嘴裡，見她沒有反抗，竟然得寸進尺掏出已勃起的「那話兒」，塞入妙齡女口中，致使女子驚醒，含恨提告對簿公堂，結果好友變成怨家。

被害女子說，一開始被告男子把手指深入他嘴裡很淫媚地掏動時，她就很感覺很不舒服，但是喝了太多混酒無力抵抗，只好先撇頭裝睡；但是被告卻又繼續掏出已經勃起的生殖器「硬塞」進她嘴裡，他感覺「那東西」有溫溫感，直覺被「口蕉」了，睜眼時還看見對方，正在穿褲子。

庭訊時，被告男律師說，當時女方如果反抗，大可「緊咬牙關」，甚至咬傷，但是過程並沒如此做。被害妙齡女則是向法官哭泣，希望要感受他一時的獸性到底帶給別人多大的痛苦。她說，這些年睡不好常常失眠做惡夢，生活中還須靠藥物穩定心情。

法院審理後，一審依乘機性交罪判他3年4月；案經上訴，二審被告改口認罪，高院考量他過去沒有性侵前科，也積極與被害人調解請求原諒，在原告同意緩刑後，日前改處有期徒刑2年，緩刑4年，但緩刑期間須付保護管束。

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(中時電子報)