Alphabet旗下自駕車事業Waymo 12日宣布，公司再獲得7.5億美元投資，讓首輪外部募資金額上升至30億美元。在新冠肺炎疫情肆虐全球，對自駕車發展增添不確定性之際，Waymo卻能持續吸引投資人注資，強化財力。

Waymo表示，最新的投資人包括普信集團（T. Rowe Price Group）、Perry Creek資本和富達投資（Fidelity Investments）。

Waymo在3月初進行首次對外募資，當時獲得創投公司Andreessen Horowitz、私募基金銀湖，和加拿大退休金計畫投資局等投資人22.5億美元投資，協助該公司部署第五代感測器系統，以及擴張貨運服務業務。

Waymo執行長克拉夫席克（John Krafcik）在聲明稿中表示，新冠肺炎疫情凸顯全自駕車技術能提供安全和衛生的個人移動，與貨物運送服務。

除了Waymo持續得到投資人注資外，對手通用汽車（GM）旗下自駕車新創公司Cruise，亦獲得本田汽車（Honda）在內的投資人逾70億美元投資，而福特（Ford）投資自駕車新創公司Argo AI，也吸引德國福斯汽車（Volkswagen）在2019年夏季對Argo AI注資26億美元。

Waymo 11年前還只是谷歌旗下的小型計畫，如今已被視為是自駕車技術的領導者。克拉夫席克表示，投資人對Waymo等大型自駕車業者注資，亦顯示自駕車技術的發展難度。

新冠肺炎重創全球經濟，對全球汽車廠和科技公司的自駕車計畫帶來不確定性。福特4月宣布將自駕車服務延後至2022年，不過叫車服務業者優步（Uber）和Lyft則有意繼續投入自駕車技術。

(工商 )