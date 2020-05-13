美國政府為了減緩新冠肺炎對經濟造成的衝擊，大舉擴張支出和減稅，令4月止的12個月預算赤字創下新高紀錄，逼近2兆美元。

根據美國財政部12日公布，截至4月止的12個月，美國預算赤字躥升至1.935兆美元紀錄。同期美國政府支出揚升至5.2兆美元，但收入萎縮至3.265兆美元，導致預算赤字激增。

相較之下，截至3月止的12個月，美國預算赤字略高於1兆美元，短短1個月赤字便狂飆1倍。美國政府4月挹注巨資援助受疫情影響的企業與家庭，使得政府支出攀升至9,797億美元新高紀錄，相較之下，一年前政府支出平均每月為3,840億美元。

在此同時，美國4月收入較2019年同期銳減55％，降至2,419億美元，讓4月份的預算赤字創下7,379億美元紀錄。

美國財政部資深官員表示：「最新預算赤字數字相當驚人，是我從未見過的水準。這些數字反映國會與川普內閣為了對抗疫情所做的努力。」

往年4月是美國報稅截止日，也是美國政府收入進補的月份，但今年美國國稅局（IRS）將報稅截止日延後至7月中，讓消費者和企業手頭保有多一點現金度過難關。

美國聯邦預算赤字已經開始急速膨脹。根據國會預算辦公室（CBO）估計，本財政年度（9月底止）聯邦預算赤字將達3.7兆美元。

財政部官員估算，政府支撐經濟的措施，造成4月政府收入減少將近3,000億美元，支出增加近6,000億美元。官員指出，延後報稅期限所減少的收入，將在未來幾個月回補。

其實在新冠肺炎重創經濟之前，美國的預算赤字便已經逐漸擴大，美國總統川普2017年的減稅政策讓政稅收增加緩慢，加上國會近年批准增加支出，使得預算赤持續揚升。

(工商 )