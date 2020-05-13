不畏疫情 馬士基第一季業績優於預期 23:492020/05/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）第一季業績優於預期，主要因為削減成本和高費率抵消新冠肺炎造成的需求萎縮，不過該公司警告，第二季貨運量可能萎縮20％至25％。馬士基第一季轉虧為盈，淨利達1.97億美元。 (工商 ) #馬士基 #第一季 #業績 #萎縮 #全球最大 也許您會感興趣 推薦閱讀 長華董事會決議未來1年不超過35億元額度內買進頎邦股票 10:382020/05/11 財經 《業績-半導體》京鼎4月營收攀21月新高 前4月增逾3成 10:342020/05/11 財經 遠距需求強 第1季電腦及資訊服務業營業額創新高 13:402020/05/11 財經 氣立第一季營收減少 獲利不減反增 17:382020/05/11 財經 桂盟第一季EPS1.72元 17:542020/05/11 財經 禾聯碩首季每股賺2.15元 優於去年同期 17:542020/05/11 財經 疫情橫掃一帶一路國陷困境 陸躍登全球最大債主 18:052020/05/11 兩岸 智冠科技109年第一季獲利2.5億 創9年新高 19:122020/05/11 科技 疫情衝擊 普利司通第一季淨利暴跌65％ 23:232020/05/11 財經 歐美汽車廠停工 三星4月業績重挫 04:102020/05/13 證券．權證 財經熱門新聞 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。