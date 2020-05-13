全球最大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）第一季業績優於預期，主要因為削減成本和高費率抵消新冠肺炎造成的需求萎縮，不過該公司警告，第二季貨運量可能萎縮20％至25％。馬士基第一季轉虧為盈，淨利達1.97億美元。

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