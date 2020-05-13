菲律賓預估2020年經濟緊縮2％至3.4％ 23:492020/05/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基於新冠肺炎對經濟造成嚴重衝擊，菲律賓13日下修經濟成長預測，預估2020年經濟緊縮2％至3.4％，恐寫下1985年來最大縮幅。菲國預期2021年經濟可望反彈7.1％至8.1％。菲國首季經濟下滑0.2％，為1998年來首見緊縮。 (工商 ) #緊縮 #菲律賓 #菲國 #新冠肺炎 #嚴重衝擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 硬漢阿諾悼念嘆不捨 著名魔術組合成員驚傳新冠肺炎病逝 15:592020/05/09 娛樂 本產鹿茸價格創新高 遇新冠肺炎銷量跌南市府行銷 17:092020/05/09 生活 新冠肺炎疫情趨緩明顯 張上淳：台灣相當安全 18:562020/05/09 生活 大陸新冠肺炎升溫 新增14例、12例為本土 16:542020/05/10 兩岸 連8天確診破萬 俄羅斯新冠肺炎案例跨過20萬大關 21:012020/05/10 國際 美研究：奎寧無助治療新冠肺炎 04:102020/05/11 全球財經 中醫大新竹附醫團隊救回疑似新冠肺炎患者 家屬寫卡片致謝 10:562020/05/11 生活 雙抗體檢測試劑 十分鐘驗出新冠肺炎 17:012020/05/11 生活 女收細胞簡訊猛喘又咳 非染新冠肺炎而是罕病 16:452020/05/11 生活 用丈夫臉書散播新冠肺炎假訊息 女子遭罰3萬元 13:552020/05/12 社會 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 口罩原料不夠了 經部要砸千萬建2台熔噴不織布機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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