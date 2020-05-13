基於新冠肺炎對經濟造成嚴重衝擊，菲律賓13日下修經濟成長預測，預估2020年經濟緊縮2％至3.4％，恐寫下1985年來最大縮幅。菲國預期2021年經濟可望反彈7.1％至8.1％。菲國首季經濟下滑0.2％，為1998年來首見緊縮。

(工商 )