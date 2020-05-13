最近慢慢感受到夏天已經來臨，台灣夏天悶熱潮濕，這時就是蚊子、蟑螂肆虐的季節，而消滅蚊蟲最佳利器、也是家家戶戶必備的電蚊拍，最近網路瘋傳正確使用方法，許多人一看直呼「原來用錯20多年」！

從這段影片中可以看到，一名男子將白色電蚊拍的開關處，用一段透明膠帶纏繞固定，讓電蚊拍維持在「開機」的狀態，接著插進充電座裡，電燈一關，電蚊拍上的燈光，吸引蚊子前來「自殺」，電蚊子的啪啪聲不間斷，看了相當療癒。

影片另一段標註「進階使用方法」，是一群人坐在戶外聊天，旁邊牆上擺滿電蚊拍，使用方式與上述方法一樣，只是放了一排，抓蚊子更有效率，也絲毫不廢力，不用擔心每次看到蚊子，正要拿電蚊拍緩緩接近時卻飛走，那種捶心肝的恨想必大家都經歷過。

電蚊拍正確使用方法曝光，引起網友熱議，留言讚嘆這方法好實用，「這個發展起來，就會像一堵牆一樣，厲害厲害」、「感謝告知電蚊拍的正確使用方式」、「以前都用錯！人的生存本能都是要被激發的」、「比捕蚊燈還有用」、「啪啪聲此起彼落，蚊子交響合唱團」。

(中時電子報)