男子一看到妹妹照片立刻答應赴約 (圖／翻攝自爆料公社)

未料看到對方本人後，與照片差異極大，讓男子當場崩潰，直呼遇到詐騙集團 (圖／翻攝自爆料公社)

男子氣到痛罵推薦人「去看眼科」，沒想到對方回「別這麼氣，出來開心的」，讓他超傻眼 (圖／翻攝自爆料公社)

男人慾火焚身，想約個妹滅火乃人之常情，一名網友透過交友軟體約了一名18歲，擁有D罩杯好身材的女孩，男子看到後想都不想就答應了，赴約之後卻崩潰，怒嗆「這樣你敢跟我說同一個人？我認識很棒的眼科醫師，要不要介紹給你」，讓網友全笑翻。

網友在「爆廢公社二館」分享一篇文章，表示有男人被正妹加LINE好友，得知對方職業後，想約碰面，結果對方推薦他另一名18歲、D罩杯的女孩，可玩各種「特殊服務」，開出20/1300；40/1800價碼並附上照片，該男子一看到照片就立刻點頭答應。

未料見到本人後，男子隨即崩潰，傳訊怒罵這名中間人，直說「這你敢跟我說是同一人？」、「我認識很棒的眼科醫師，你要不要去看一下」，未料對方先是回說「是本人無誤，只是有落差」，接著竟回「老闆你不要這麼氣，出來開心的」，還說「妹妹很漂亮，我準備娶她」，氣得男子大罵「漂亮？你留著自己用，我不跟你畫虎爛了」。

該男子最後公布這名「18歲D罩杯妹妹」照片，雖然有朦朧的馬賽克，但可以看出與照片相差非常多，年紀與氣質完全不一樣，網友看到也大笑：「這是找姑媽來代班吧」、「至少真的D罩杯，把臉遮起來就好」、「一分錢一分貨，這種價位你還想找漂亮的？」、「這已經是詐騙集團等級了」、「只是有落差，快笑翻了XDDDD」、「這至少快40了吧...」、「幫你QQ」。

(中時電子報)