港星鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國閃電離婚，男方12日首度出面，表示覺得可惜但也尊重阿嬌，但隨後被發現他刪光甜蜜合照，且微博取消關注阿嬌，而阿嬌的拍檔阿Sa就以行動力挺姐妹，但似乎不小心失手了。

原來是阿Sa也取消對賴弘國的微博關注，此舉應該是想力挺好姐妹，但卻被發現阿Sa連阿嬌的部分也取消關注了，大家猜測阿Sa可能只是不小心按錯，希望她早日發現。

賴弘國12日露面後，被發現在社交平台上刪除有關阿嬌的一切，包括合照或之前那篇千字分手文，而阿嬌仍還保留兩人過往甜蜜畫面。

(中時電子報)