副總統陳建仁520將卸任，他今天深夜在臉書發千字文表示，2016年在689萬選民的支持下，很榮幸作了臺灣的公僕！「在這四年來，我一直不忘初衷，當作一根小蠟燭，燃燒自己、點亮臺灣。」他說，現在是該回到中研院，繼續作研究、發表論文、寫書的時候了！

篤信天主教的陳建仁今晚以「2370萬燭光的閃亮臺灣」發文表示，他還記得洪山川總主教曾經告訴他教宗方濟各的名言：「真正的權力就是服務」，好領袖應該像好牧人，帶領羊群到青草地、清溪畔，用牧杖和木棒保護羊群，免受豺狼的侵害。如同主耶穌基督所教導的：「不是受服事，而是服事人！」

他說，確實，2370萬人民是頭家，他是服務眾人的公僕！從年金改革、婚姻平權、人權保障，到疫情管控，「天主總是帶領著我，賜給我勇氣去改變可以改變的事，也賜給我寧靜去接受無法改變的事，更賜給我智慧去分辨可以改變和無法改變的事！」

最近四個多月來，COVID-19肆虐全球，蔡總統在1月22日召開國安高層會議，確定防疫與紓困的國家對策。行政院蘇貞昌院長、陳其邁副院長統籌各部會，中央疫情指揮中心指揮官陳時中部長帶領全民團結抗疫，締造佳績而深受國際矚目！

陳建仁表示，政府與民間、中央與地方、防疫與紓困國家隊的同心協力，正是台灣防疫成功最重要的關鍵。每一個人都燃燒自己、點亮臺灣，都是抗疫英雄，使得臺灣閃爍著2370萬燭光的光輝！

臺灣歷經2003年SARS疫情爆發的苦難，整個衛生防疫體系能夠浴火重生，他認為應該感謝當年的李明亮署長、蘇益仁局長、張鴻仁局長、張上淳教授、郭旭崧局長，以及17年來衛福部及疾管署同仁的不斷向上提升。在這些年來，全民更養成了良好的衛生習慣，願意居家隔離、自主健康管理，也都能夠犧牲小我、成全大我！

陳建仁形容自己，就像印度加爾各答的聖德肋撒姆姆(St. Mother Teresa)所描述的：「我是上主手中的小鉛筆，祂在思索、祂在撰寫。祂作了每一件事，有時候還真是困難，因為這是一支折斷的鉛筆，祂還必需把它削得更短！」

他說，現在是該回到中研院作為上主手中的小鉛筆，繼續作研究、發表論文、寫書的時候了！「親愛的國人同胞，謝謝您們給我機會，可以為大家服務，感恩！」

(中時 )